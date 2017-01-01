Трамп підписав указ про ослаблення регулювання діяльності банків США
- Сьогодні, 03:52
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Трамп скасував закон Обами, який обмежив діяльність банків і дозволив США вийти з економічної кризиПрезидент США Дональд Трамп підписав указ про ослаблення регулювання діяльності американських банків. Документ передбачає перегляд закону Додда-Франка про фінансову реформу, прийнятий після кризи 2008 року. Про це повідомляє Reuters.
Прийнятий у 2010 році закон Додда-Франка обмежив діяльність банків та операції з цінними паперами, що дозволило США швидко вийти з важкої економічної кризи з часів Великої депресії.
Цей закон, підписаний екс-президентом США Бараком Обамою, зобов'язував фінансові інститути збільшити частку власного капіталу, щоб уникнути виникнення надмірної заборгованості.
Як зазначається, Республіканська партія вважає прийняті при президенті Обамі обмеження занадто бюрократичними і шкодить як банкам, так і їх клієнтам.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп на вихідних проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.