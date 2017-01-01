Трамп підписав указ про ослаблення регулювання діяльності банків США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп скасував закон Обами, який обмежив діяльність банків і дозволив США вийти з економічної кризи

Президент США Дональд Трамп підписав указ про ослаблення регулювання діяльності американських банків. Документ передбачає перегляд закону Додда-Франка про фінансову реформу, прийнятий після кризи 2008 року. Про це повідомляє Reuters.

Прийнятий у 2010 році закон Додда-Франка обмежив діяльність банків та операції з цінними паперами, що дозволило США швидко вийти з важкої економічної кризи з часів Великої депресії.

Цей закон, підписаний екс-президентом США Бараком Обамою, зобов'язував фінансові інститути збільшити частку власного капіталу, щоб уникнути виникнення надмірної заборгованості.

Як зазначається, Республіканська партія вважає прийняті при президенті Обамі обмеження занадто бюрократичними і шкодить як банкам, так і їх клієнтам.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп на вихідних проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.