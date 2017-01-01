Суддя з Рівненщини із незвичним макіяжем прокоментувала висміювання у мережі

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Знімок було зроблено для офіційного видання судової влади близько 10 років тому

Суддя Млинівського районного суду Рівненської області Алла Бандура, яка вразила мережу яскравим макіяжем, намагається не звертати уваги на жарти дотепників і навіть не ображається за публікацію своєї фотографії.

Про це пише «Сегодня».

«Про те, що я раптово стала зіркою соцмереж, я дізналася від своєї маленької племінниці. Вона зателефонувала мені і почала плакати в трубку. Запитує: «Тьотю, тебе не звільнять?» Я спочатку навіть не зрозуміла, про що йдеться, доки не з'ясувалося, що виною всьому стала нещасна фотографія. Довелося запевнити, що нічого поганого не буде», – повідомила суддя.

У цей час вона була на лікарняному. За словами Бандури, знімок було зроблено для офіційного видання судової влади близько 10 років тому.

«Ми розглядали справу, і тут нам оголосили, що прийшов фотограф. Я нашвидкуруч навела макіяж. Потрібно було повертатися до роботи. Ось так і вийшло це фото. Але взагалі я стежу за собою. Як і кожна жінка, люблю бути з зачіскою. Не дозволяю собі з'являтися на вулиці незачесаною. Стрижка у мене коротка, але від природи пишне волосся. Крім цього, люблю, щоб і манікюрчик був», – розповіла суддя.

Вона вважає, що суддя повинна бути психологічно готовою до будь-яких ситуацій у своєму житті, тому намагається не нервувати.

«Я не ображаюся на дотепників з мережі. Просто дивно, що через якийсь невдалий макіяж доводиться вислуховувати жарти, але нічого – переживу. Я навіть пробачаю ту людину, яка першою поширила фото. Хоча чесніше було б, щоб перед публікацією вона поцікавилася моєю думкою. А то складається враження, що вона переслідувала якийсь певний інтерес», – додала Бандура.

Нагадаємо, що соцмережі напередодні жорстоко висміяли суддю Млинівського районного суду Аллу Бандуру. Понад 10 років тому жінку намагалися вбити у власній квартирі двоє молодиків.