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    Суддю Господарського суду Києва затримали на хабарі

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    Затримання судді Господарського суду Києва
    Затримання судді Господарського суду Києва

    Луценко заявив, що «рибалка на особливо впливових хабарників» відкрита

    Департаментом у сфері економіки Генпрокуратури спільно з САП і Службою безпеки України затримано суддю Господарського суду Києва під час отримання хабара у розмірі 16 тисяч доларів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з САП і СБУ затримано на гарячому суддю Господарського суду м. Києва, який шахрайським способом намагався отримати у підприємця 16000 дол. за вирішення у вищих інстанціях Господарського суду питань на користь хабародавця», - написав він. 

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    «Разом продовжуємо чистити країну», - додав Луценко.

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    Суддю Господарського суду Києва затримали на хабарі
    Суддю Господарського суду Києва затримали на хабарі
    Суддю Господарського суду Києва затримали на хабарі

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