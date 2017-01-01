Суддю Отрош, яка вже майже три роки сидить у Криму, нарешті звільнили з Печерського суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інна Отрош

Суддя Інна Отрош 26 лютого 2014 року залишила територію України і з того часу державний кордон України не перетинала

Сьогодні, 14 лютого, Вища рада правосуддя прийняла рішення звільнити Інну Отрош з посади судді Печерського районного суду міста Києва. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

«Вища рада правосуддя 14 лютого 2017 року розглянула провадження щодо вимог законодавства про несумісність за зверненням Міністерства юстиції України про порушення вимог щодо несумісності, визначених Законом України «Про очищення влади», суддею Печерського районного суду міста Києва Отрош Інною Олексіївною», - йдеться у повідомленні.

Звернення Мінюсту мотивоване двома підставами. По-перше, суддя Печерського районного суду міста Києва Інна Отрош обіймала понад рік посаду члена Вищої ради юстиції – у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, у зв’язку з чим до неї застосовується заборона протягом десяти років з дня набрання чинності Законом України «Про очищення влади» обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади. По-друге, Отрош не подала заяв про застосування або незастосування заборон та проведення стосовно неї перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Крім того, за інформацією Печерського районного суду міста Києва суддя Отрош за період з 7 жовтня 2014 року по 28 липня 2016 року 20 разів повідомляла про те, що вона хворіє, перебуває на лікарняному, проте жодних документів на підтвердження не надала. Згідно з інформацією, отриманою з адміністрації Державної прикордонної служби України, Отрош 26 лютого 2014 року залишила територію України і з того часу державний кордон України не перетинала.

Вища рада правосуддя ухвалила визнати порушення суддею Печерського районного суду міста Києва Інною Отрош вимог щодо несумісності та звільнити її з посади судді Печерського районного суду міста Києва.

Як відомо, Отрош брала участь у процесі над Юлією Тимошенко.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Отрош знаходиться в окупованому Криму, прийняла російське громадянство і очолює суд в Ялті.