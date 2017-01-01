Суд заочно заарештував суддю-втікача Чауса

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Микола Чаус

Суд також встановив заставу у 3,7 млн гривень

Солом'янський райсуд Києва виніс рішення про заочний арешт судді Дніпровського райсуду української столиці Миколи Чауса, а також встановив заставу у 3,7 млн гривень

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією в рішенні суду, Національне антикорупційне бюро не знає, де зараз знаходиться підозрюваний, і просило заарештувати його з заставою понад 4 млн гривень.

Суд частково задовольнив прохання детективів, заарештувавши Чауса заочно з заставою 3,7 млн гривень. Якщо за Чауса внесуть заставу, його зобов'яжуть прибувати до детективів НАБУ на першу вимогу, а також не відлучатися з Києва і носити електронний браслет.

Згідно з останніми даними, восени Чаус нібито перебував на лікуванні в Криму.

Нагадаємо, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол США за винесення рішення суду в інтересах підсудного.

Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада —у міжнародний розшук.

25 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до суду щодо спеціального досудового розслідування стогсовно судді Дніпровського районного суду м. Києва Миколи Чауса

Джерело: Еспресо ТВ