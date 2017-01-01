Сума вимог кредиторів 73 збанкрутілих банків сягає 244 млрд грн

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Банки, що ліквідуються

На початку 2016 року сума вимог кредиторів була удвічі меншою – 124,80 млрд грн

На початок 2017 року загальна сума затверджених акцептованих вимог кредиторів 73 банків, що ліквідуються, склала 243,84 млрд грн. При цьому, на старті 2016-го сума була удвічі меншою – 124,80 млрд грн. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Двократне збільшення пояснюється тим, що протягом минулого року акцептовані вимоги кредиторів були затверджені ще у 25 банках.

У той же час, протягом 2016-го загалом було погашено 10,64 млрд грн із загальної суми акцептованих вимог кедиторів.

Найбільшими за сумою акцептованих вимог кредиторів, які затверджувались у 2016 році, стали банки АТ «Дельта банк» (на суму 53,74 млрд грн), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (на 30,86 млрд грн), ПАТ «ВБР» (на 6,54 млрд грн) та ПАТ «КБ «Хрещатик» (на 6,15 млрд грн) тощо. У результаті, на початок цього року сума затверджених акцептованих вимог кредиторів склала 243,84 млрд грн.

За даними Фонду, тільки приблизно у третині неплатоспроможних банків можливе погашення третьої та наступних черг кредиторських вимог, за умови, що ціна їх реалізації буде не нижчою від оціночної.