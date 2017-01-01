У Гонтаревої звітують про зростання активів Нацбанку до 940 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активи Нацбанку

Міжнародні резерви України за 2016 рік зросли на 2,2 млрд доларів

Активи Національного банку України зросли з 849,2 млрд грн у 2015 році до 940,6 млрд грн у 2016 році. Такі попередні дані щодо балансу НБУ станом на 1 січня 2017 р. без врахування результатів зовнішнього аудиту, повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Основним чинником зростання активів НБУ було збільшення міжнародних резервів України, які зросли за 2016 рік на 2,2 млрд дол. США, або на 17% та досягли на кінець року 15,5 млрд дол. США. Це є відображенням політики НБУ щодо нарощування резервів для підтримки макрофінансової стабільності», - зазначив директор департаменту фінансового контролінгу Національного банку Олег Стринжа.

В той же час активи в гривні в балансі центрального банку за звітний період зменшилися на 38,4 млрд грн або на 8% та становили 439 млрд грн.

За словами Стринжі, обсяг цінних паперів у портфелі НБУ зменшився за 2016 рік на 10,1 млрд грн, що є результатом відсутності домінування фіскальної політики над монетарною політикою. Крім того, значно зменшився обсяг заборгованості банків перед центральним банком: позичальники повернули Національному банку кредитів рефінансування на 31,7 млрд грн у 2016 році.

Водночас обсяг зобов’язань Національного банку збільшився на 19,6 млрд грн до 746 млрд грн. Зокрема, обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком, зменшився з початку року на 21,7 млрд грн і становив 68,2 млрд грн на кінець 2016 року.

Власний капітал Національного банку виріс за 2016 рік до 194,6 млрд грн, на 71,7 млрд грн, в основному за рахунок прибутку.

Попередня звітність НБУ за 2016 рік пройде аудиторську перевірку та затвердження Правлінням та Радою Національного банку.