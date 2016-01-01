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    Сумновідома прес-секретар МЗС Росії Захарова пов'язала Facebook з «Ісламською державою»

    • 20 Грудня, 16:46
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    Марія Захарова
    Марія Захарова

    Захарова не розуміє, чому адміністратори соцмережі заблокували її пост

    Аккаунт офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової у Facebook виявився на якийсь час заблокованим. Сама дипломат повідомила, що сторінку «заблокували адміни з невідомої причини», пише ТАСС.

    Після розблокування зі сторінки Захарової зникла фотографія з послом Андрієм Карловим та цитатою з Висоцького: «Я не люблю, когда стреляют в спину».

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    «Видалення адмінами компанії Facebook з мого аккаунту фотографії вбитого посла Андрія Карлова – це акт не цензури, а інформаційної диверсії, – написала офіційний представник МЗС на своїй сторінці. – Чи у курсі компанія, хто ці адміни і які цілі вони переслідують? Можливо, це ІДІЛовці?»

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

    Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

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