Світовий банк: втрати України від дорожніх аварій за рік оцінюються у $4,5 млрд

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Дорожні знаки на місці ДТП

Соціально-економічні втрати України від ДТП становлять приблизно 3,4% ВВП

За розрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від наслідків дорожньо-траспортних пригод оцінюються в $4,5 млрд на рік.

Про це на брифінгу, присвяченому Тижню безпеки дорожнього руху, сказав керівник медичного департаменту МОЗ Андрій Гаврилюк, повідомляє «Укрінформ».

«Велика кількість ДТП та постраждалих від ДТП впливає на сферу економіки України. За розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України від ДТП оцінюють в 4,5 млрд доларів США на рік, що становить приблизно 3,4% ВВП. Це за розрахунками за 2014 рік, включаючи матеріальні витрати, пов'язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці та людських втрат внаслідок травм або смерті в ДТП», - сказав Гаврилюк.

Серед причин, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, на першому місці знаходиться перевищення водіями швидкості - 39%, необлаштованість пішоходних переходів - 38%, порушення правил проїзду на перехресті - 30%. На четвертому місці серед причин ДТП, за словами Гаврилюка, керування транспортним засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Він зазначив, що для поліпшення ситуацію з боку МОЗ зараз опрацьовується питання гармонізації з законодавством ЄС національних стандартів щодо медичних оглядів кандидатів у водії транспортних засобів, систематизація порядку проведення профілактичних наркологічних оглядів, обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

Крім того, зазначив представник МОЗ, буде розроблена система медичних оглядів водіїв транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів й удосконалена система підготовки водіїв щодо володіння практичними навичками надання домедичної допомоги у випадку ДТП.

«Главком» також повідомляв, що вчора на трасі Одеса-Мелітополь у Лиманському районі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. В результаті чого п'ятеро людей загинули, ще двоє отримали травми.