Святкування Водохреща не обійшлося без надзвичайних подій - ДСНС

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Порятунок 80-річної жінки, якій стало зле після занурення у воду

На водних об'єктах безпеку громадян гарантували 2838 рятувальників

19 січня, на свято Водохреща, у місцях, визначених для купання, було розгорнуто 928 рятувальних постів. На водних об'єктах безпеку громадян гарантували 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС.

Як повідомляєпрес-служба ДСНС, не обійшлося цього дня і без надзвичайних подій на водоймах. Так, у Черкасах у 80-річної жінки після занурення у воду погіршилося самопочуття і вона втратила свідомість. Рятувальники та курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля поклали її на спеціальні ноші та віднесли до намету, де жінку терміново оглянули медичні працівники та госпіталізували до лікарні.

У Дніпрі близько 11:00 на Воронцовському пляжі співробітники аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах ГУ ДСНС області залучались для допомоги 36-річному чоловіку. Під час пірнання в ополонку він відчув біль в нозі. Рятувальники та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста на ношах доставили чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що у с. Мурованому біля Львова після йорданських купань помер 52-річний чоловік.