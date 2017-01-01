Сюмар пояснила, чому в законі про мовні квоти лишили лазівки для російськомовних шоу і концертів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Суть в більш гнучкому плануванні для каналів, інакше «плюси» точно не зможуть показати «95 квартал»

Голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар в інтерв’ю «Главкому» розповіла про так звані лазівки в цьому законі.

Адже в документі прописано, що пропорція 75–25 % рахується за тиждень, а не добу, як на радіо. Отже, це відкриває телеканалам простір для маніпуляцій, коли в якийсь праймовий вихідний день вони зможуть мовити російською ледь не цілодобово.

«Планування телесітки ніколи не буває добовим, воно завжди тижневе. Наприклад, якийсь телеканал ставить на суботу суцільні телесеріали без новин, інший – концерт. Якщо в будні телеканал витримує 100% українського мовлення, то може собі дозволити в суботньому прайм-таймі чотирьохгодинний концерт з російськими піснями», - пояснила нардеп.

«Суть в більш гнучкому плануванні для каналів, інакше «плюси» точно не зможуть показати «95 квартал», - додала Сюмар.

Але цілодобово мовити російською просто не вийде, зазначила вона.

«Інтер», у якого зараз використання української мови в 12%, мабуть, захоче залишити собі російською випуск новин і це вже багато забере з квоти. А от всі фільми, які були зняти після 1991-го року повинні повністю дублюватись», - резюмувала депутат.

Читайте також статтю: Сергій Жадан: Увімкніть будь-який телеканал – усе забито російським продуктом. Фактично ми годуємо окупанта