Теракт в Афганістані: кількість загиблих зросла до 90 осіб

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Місце теракту в Кабулі

Серед жертв є багато жінок і дітей

Уряд Афганістану повідомив про зростання кількості загиблих внаслідок потужного вибуху в центрі Кабула 31 травня. За повідомленням, 90 людей загинули, 400 осіб були поранені.

За даними влади, серед жертв є багато жінок і дітей. Внаслідок вибуху у будинках далеко від місця події повилітали шибки, а в небі було видно чорний дим.

За даними поліції Кабула, вибухівка була схована в автоцистерні, що вибухнула біля німецького посольства в районі Вазір Акбар Хан, де розташовані іноземні посольства і президентський палац.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав напад «воєнним злочином».

Нагадаємо, вибух пролунав уранці в середу в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух у столиці Афганістану.

З початку цього року в Кабулі сталося щонайменше сім серйозних атак, унаслідок яких загинули та дістали поранення кілька сотень людей. Зокрема, 20 травня в афганській столиці терористи скоїли напад на житловий комплекс міжнародної доброчинної організації Operation Mercy, внаслідок чого загинули місцевий охоронець та громадянка Німеччини. Відповідальність за ці напади брали на себе рух «Талібан» або терористичне угруповання «Ісламська держава».

Джерело: Радіо Свобода