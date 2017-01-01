Терористи на Донбасі викрали українського суддю

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Суддя донецького апеляційного суду Едуард Казначеєв

Чоловік взяв відпустку і мав повернутися ще 28 березня, але вчасно не з'явився на роботу

Поблизу окупованого бойовиками Донецька бойовики викрали суддю донецького апеляційного суду Едуарда Казначеєва.

Про це повідомила Раїса Ханова - глава донецького апеляційного суду, який тепер розташований в Краматорську, передає Hromadske.

Чоловік взяв відпустку і мав повернутися ще 28 березня, але вчасно не з'явився на роботу.

«Коли я подзвонила його дружині, вона мені розповіла, що її чоловіка забрали з дому. Як це сталось? У нього в Мар'їнці батьки живуть, він їхав до них, а це дім на стику вже Мар'їнки та Петровського району Донецька, а в Петровському в нього там дім залишився, певно поїхав провідати, то я думаю, що це був донос, хтось на нього доніс, ми, певно, там, як трофеї», — сказала Ханова.

У суді дізналися про те, що колега потрапив до лап бойовиків, лише 7 квітня.

Днем раніше на Youtube-каналі так званого «МВС ДНР» з'явилось відео під назвою «Исповедь перебежчиков».

На ньому фігурують троє чоловіків — два дільничних інспектора донецької поліції, які нібито розповідають, що працювали в Нацполіції України, а третій чоловік — Казначєєв.

Вона звернулася до поліції Донецька і наразі там відкрили провадження за фактом зникнення людини. Також судді звернулись до представника України в гуманітарній підгрупі на Мінських перемовинах Ірини Геращенко, аби сприяти обміну чи поверненню Казначєєва.

«Розумієте, ми всі ж переселенці, суд повністю переїхав з Донецька з технічними працівниками і навіть прибиральницями. І тепер ніхто з нас навіть не поїде додому — в Донецьк на свята до рідних, чи могили відвідати», — додала глава суду.