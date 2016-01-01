Терористи обстріляли українських військових біля Новозванівки

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Проросійські бойовики стріляють з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Бойовики обстріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї позиції сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району. Про це повідомили в прес-службі Луганської ОДА.

«Протягом минулої доби та після півночі зафіксовано 12 обстрілів вздовж усієї лінії розмежування», — повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

Зокрема, по позиціях сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району російсько-терористичні війська тричі застосовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«А у напрямку смт Станиця Луганська та села Сизе п’ять разів відкривався вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також у цьому секторі працював ворожий снайпер», — додали у повідомленні.

У той же час бойовики з 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели обстріл у напрямку сіл Лопаскине та Кримське Новоайдарського району.