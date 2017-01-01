Терористи відновили обстріл Авдіївки

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Бойовики обстрілюють житлові будинки

Проросійські бойовики сьогодні ввечері відновили обстріл Авдіївки (Донецька область).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції, начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Авдіївка. О 17:00 бойовики почали обстріл міста. Вже є попадання в будинок №12 по вул. Леваневського. Пошкоджені дах, стіни, вікна», - написав він.

За його словами, постраждалих під час обстрілу немає.

Як повідомлялося, бойовики використовують на Донбасі важке озброєння, поранено одного бійця ЗСУ.

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