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    The New York Times присуджено Пулітцерівську премію за матеріали про Путіна

    • Вчора, 23:25
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    У головній номінації під назвою «Служіння суспільству» перемогу здобули The New York Daily News та ProPublica

    The New York Times виграла у трьох номінаціях Пулітцерівської премії. Одна з нагород була присуджена за «Міжнародний репортаж», серію матеріалів про діяльність президента Росії Володимира Путіна, зокрема про зусилля з розповсюдження російського впливу за кордоном.

    Про це йдеться на сторінці премії.

    Ще дві номінації газета отримала за фоторепортаж про боротьбу з наркоманією на Філіппінах та за матеріал про ветерана війни в Афганістані.

    Зазначимо, що у головній номінації під назвою «Служіння суспільству» перемогу здобули The New York Daily News та ProPublica за матеріали про виселення нацменшин з державного житла у Нью-Йорку.

    Журналіст The Washington Post Девід Фарентхолд переміг у номінації «Національний репортаж» за матеріал про благодійні організації Дональда Трампа.

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