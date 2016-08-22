The New York Times присуджено Пулітцерівську премію за матеріали про Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У головній номінації під назвою «Служіння суспільству» перемогу здобули The New York Daily News та ProPublica

The New York Times виграла у трьох номінаціях Пулітцерівської премії. Одна з нагород була присуджена за «Міжнародний репортаж», серію матеріалів про діяльність президента Росії Володимира Путіна, зокрема про зусилля з розповсюдження російського впливу за кордоном.

Про це йдеться на сторінці премії.

Ще дві номінації газета отримала за фоторепортаж про боротьбу з наркоманією на Філіппінах та за матеріал про ветерана війни в Афганістані.

Зазначимо, що у головній номінації під назвою «Служіння суспільству» перемогу здобули The New York Daily News та ProPublica за матеріали про виселення нацменшин з державного житла у Нью-Йорку.

Журналіст The Washington Post Девід Фарентхолд переміг у номінації «Національний репортаж» за матеріал про благодійні організації Дональда Трампа.