Ув'язнених «українських диверсантів» ніхто не бив і не катував – Путін

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Президент РФ заперечує, що російські силовики вибивали з українців свідчення

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що з ув’язненими його країною так званими кримськими диверсантами в РФ поводяться належним чином і проти затриманих не застосовується фізична сила задля вибивання свідчень. Про це він сказав під час великої щорічної прес-конференції.

«Ніхто їх не катував і не бив. Те, що вони дають свідчення, легко перевірити у тому числі ЗМІ, чи є вони співробітниками кадрової розвідки, чи ні. Вони ж викладають усе, не тільки прізвища, ім’я і по-батькові, а й назви своїх частин, імена і прізвища командирів, підрозділи, в яких вони служать, завдання, які вони отримали, адреси і явки на території РФ, у тому числі в Криму. Це цілий комплекс даних. Одне підтверджує інше – потрібно все це припинити», – заявив російський лідер.

Коментуючи можливість обміну засуджених у Росії, зокрема режисера Олега Сенцова, президент Путін не виключив амністію в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Кримської правозахисної групи, затриманого ФСБ «кримського диверсанта» Євгена Панова катували з метою «вибивання» зізнання.