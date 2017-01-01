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    Тіллерсон: США не скасують санкції проти РФ до виконання Мінських угод та повернення Криму

    • Сьогодні, 06:44
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    Державний секретар США Рекс Тіллерсон
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон

    Тіллерсон обговорив з президентом України нещодавній візит до Москви

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і не скасують санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод, а також повернення під контроль України в Криму.

    Про це йдеться в повідомленні Держдепу США.

    Тіллерсон обговорив з президентом України нещодавній візит до Москви, в ході якого він обговорював з російськими лідерами прагнення США поліпшити відносини з Росією. Однак дії РФ у Східній Україні служать перешкодою для цього, йдеться в повідомленні Держдепу.

    Держсекретар підкреслив важливість подальшого прогресу в проведенні Україною реформ і боротьби з корупцією.

    Також, повідомляється, що Тіллерсон прийняв співчуття, які Петро Порошенко висловив у зв'язку з загибеллю співробітника ОБСЄ.

    Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко в неділю ввечері під час телефонної розмови з Рексом Тіллерсоном запропонував розмістити на Донбасі миротворців ООН. Телефонна розмова відбулася після інформації про підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій Луганщині.

    Джерело: 112 Україна

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