Тіллерсон: США не скасують санкції проти РФ до виконання Мінських угод та повернення Криму

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Тіллерсон обговорив з президентом України нещодавній візит до Москви

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і не скасують санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод, а також повернення під контроль України в Криму.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу США.

Тіллерсон обговорив з президентом України нещодавній візит до Москви, в ході якого він обговорював з російськими лідерами прагнення США поліпшити відносини з Росією. Однак дії РФ у Східній Україні служать перешкодою для цього, йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар підкреслив важливість подальшого прогресу в проведенні Україною реформ і боротьби з корупцією.

Також, повідомляється, що Тіллерсон прийняв співчуття, які Петро Порошенко висловив у зв'язку з загибеллю співробітника ОБСЄ.

Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко в неділю ввечері під час телефонної розмови з Рексом Тіллерсоном запропонував розмістити на Донбасі миротворців ООН. Телефонна розмова відбулася після інформації про підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій Луганщині.

Джерело: 112 Україна