Держдеп США відреагував на смерть американського спостерігача ОБСЄ на Луганщині

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Держдепартамент США

США закликали Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту на окупованій Луганщині

Сполучені Штати «шоковані і глибоко засмучені» загибеллю на сході України свого співвітчизника, який працював фельдшером Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Також США закликають Росію використовувати свій вплив на бойовиків з тим, щоб ОБСЄ змогло провести повноцінне і своєчасне розслідування вибуху автомобіля патруля.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

«Сполучені Штати шоковані і глибоко засмучені смертю американського громадянина, який виконував функції фельдшера СММ ОБСЄ, в результаті вибуху під його автомобілем вибухівки на сході України на території, контрольованій сепаратистами. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині, друзям і близьким, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим в результаті вибуху», - відзначило зовнішньополітичне відомство. США

Держдеп також закликає Росію «використати свій вплив» на бойовиків з тим, щоб «ОБСЄ змогло провести повноцінне, транспарентне і своєчасне розслідування події».

Як наголошується в документі, інцидент в черговий раз «підкреслює важливість виконання всіма сторонами конфлікту своїх зобов'язань в рамках Мінських угод.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.

Джерело: ТАСС