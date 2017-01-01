  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тіллерсон запросив до себе Лаврова - поговорити про Україну і Сирію

    • Сьогодні, 20:25
    • Розсилка
    Лавров і Тіллерсон
    Фото АР
    Лавров і Тіллерсон

    Політики обговорять необхідність повного виконання мінських домовленостей

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з державним секретарем Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні та Сирії. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

    Зокрема, Тіллерсон і Лавров обговорять «необхідність зупинити насильство на сході України і вирішити конфлікт шляхом повного виконання» мінських домовленостей.

    У Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили візит Лаврова в США і його зустріч з Тіллерсоном, але тему зустрічі не уточнили докладно: за повідомленням з Москви, глави зовнішньополітичних відомств збираються «обмінятися думками з визначальних міжнародних проблем і актуальних питань двосторонніх відносин».

    Зазначимо, що 8-10 травня у Вашингтоні буде перебувати з візитом міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    Як повідомлялося, минулого тижня Тіллерсон заявив, що у відносинах між США і Росією майже немає довіри. При цьому саме становище в Україні, а також питання контролю над озброєннями він назвав тими галузями, у врегулюванні яких Росія, за його словами, сьогодні не дуже йде на користь.

    Читайте також
    Росія США Сергій Лавров Рекс Тіллерсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ