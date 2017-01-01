Тіллерсон запросив до себе Лаврова - поговорити про Україну і Сирію

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Фото АР Лавров і Тіллерсон

Політики обговорять необхідність повного виконання мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з державним секретарем Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні та Сирії. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Зокрема, Тіллерсон і Лавров обговорять «необхідність зупинити насильство на сході України і вирішити конфлікт шляхом повного виконання» мінських домовленостей.

У Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили візит Лаврова в США і його зустріч з Тіллерсоном, але тему зустрічі не уточнили докладно: за повідомленням з Москви, глави зовнішньополітичних відомств збираються «обмінятися думками з визначальних міжнародних проблем і актуальних питань двосторонніх відносин».

Зазначимо, що 8-10 травня у Вашингтоні буде перебувати з візитом міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як повідомлялося, минулого тижня Тіллерсон заявив, що у відносинах між США і Росією майже немає довіри. При цьому саме становище в Україні, а також питання контролю над озброєннями він назвав тими галузями, у врегулюванні яких Росія, за його словами, сьогодні не дуже йде на користь.