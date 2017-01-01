Макрон готовий до зіткнення з Путіним і Трампом, - The Wall Street Journal

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Еммануель Макрон

Відносини Франції з Росією при Макроні ризикують погіршитися, - американське видання

«Обраний президент Франції Еммануель Макрон, абсолютний інтернаціоналіст, очолює команду, орієнтовану на зіткнення з двома суперниками-націоналістами на світовій арені - президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним», - пише The Wall Street Journal.

«Від зміни клімату до війни з Сирією, міжнародної торгівлі та конфлікту в Україні Макрон позначив позиції, які іноді суперечать позиціям двох лідерів і заочно вступив в конфлікт з обома в ході передвиборної кампанії», - йдеться у статті.

«[Трампу] слід бути трохи скромніше, - заявив Макрон в січні, захищаючи ЄС від критики американського президента. - Пане Трамп, не забувайте, що ви нам зобов'язані, - свободою, вашим існуванням. Пане Трамп, подивіться на свою історію, це історія Лафайєта, це наша історія!».

Тепер у Макрона є мандат на здійснення зовнішньополітичної програми, яка в основному зберігає статус-кво, що склався при нинішньому президенті Франсуа Олланді, йдеться у статті. «Не дивлячись на цю наступність, відносини Франції з Росією при Макроні ризикують погіршитися», - відзначають автори.

В ході кампанії його партія звинувачувала російський уряд у використанні підтримуваних державою ЗМІ для поширення наклепів про нього. «Напруженість може ще більше загостритися, якщо французька влада дійде висновку, що масова хакерська атака на партію Макрона під кінець його кампанії була здійснена російськими агентами», - припускає видання.

Макрон обіцяв зберегти санкції ЄС проти Росії, йдеться далі. В питанні про війну в Сирії він не продемонстрував бажання залишати при владі союзника Путіна Башара Асада, заявивши, що «у сирійського народу є один ворог - і це Башар Асад».

Незважаючи на критику Трампа, Макрон обіцяв співпрацювати з американським президентом, пише видання. «Хоча вони різко розходяться в питаннях торгівлі, глобалізації, зміни клімату та імміграції, і Макрон, і Трамп висловили бажання активізувати зусилля НАТО у боротьбі з тероризмом і більш енергійно боротися з ісламістським екстремізмом, що стане серйозним викликом для нового французького лідера, чия країна зіткнулася з однією з найгостріших загроз доморощеного тероризму в Європі», - йдеться у статті.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін телеграмою привітав лідера французького руху «Вперед!» Еммануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у країні і нагадав про тероризм, екстремізм і локальні конфлікти.