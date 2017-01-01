Тимчук: серед бойовиків ходять чутки щодо наступу ЗСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: архів Дмитро Тимчук

«Л/ДНР» також може організувати наступ

Серед бойовиків ходять чутки, що Збройні сили України до кінця року візьмуть під контроль окуповані райони Донбасу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Серед бойовиків обох «армійських корпусів» посилено поширюються чутки про те, що якщо в найближчі місяці з боку Л/ДНР не буде організовано масштабний наступ, то ЗСУ перехоплять ініціативу і до кінця року візьмуть під свій контроль окуповані райони Донбасу, повністю знищивши Л/ДНР», - написав він.

Крім того, Тимчук повідомляє, що під цим приводом серед російських найманців отримує популярність теза про організацію швидкого наступу. Разом з тим, місцеві бойовики з числа так званих «15-и тисячників» цю ідею не підтримують.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко зазначив, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт. .