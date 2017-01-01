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    Тимчук: серед бойовиків ходять чутки щодо наступу ЗСУ

    • Сьогодні, 10:07
    • Розсилка
    Дмитро Тимчук
    Фото: архів
    Дмитро Тимчук

    «Л/ДНР» також може організувати наступ

    Серед бойовиків ходять чутки, що Збройні сили України до кінця року візьмуть під контроль окуповані райони Донбасу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляєлідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

    «Серед бойовиків обох «армійських корпусів» посилено поширюються чутки про те, що якщо в найближчі місяці з боку Л/ДНР не буде організовано масштабний наступ, то ЗСУ перехоплять ініціативу і до кінця року візьмуть під свій контроль окуповані райони Донбасу, повністю знищивши Л/ДНР», - написав він.

    Крім того, Тимчук повідомляє, що під цим приводом серед російських найманців отримує популярність теза про організацію швидкого наступу. Разом з тим, місцеві бойовики з числа так званих «15-и тисячників» цю ідею не підтримують.

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко зазначив, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт. .

    Дмитро Тимчук ЗСУ Збройні сили України
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