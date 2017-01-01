Торік поляки зловили на кордоні з Україною понад 150 нелегалів

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Польські прикордонники

Найбільше серед нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути з боку України кордон з Польщею, громадян України

Торік польські прикордонники затримали на так званому «зеленому» кордоні з Україною 153 нелегальних мігранти. Це на 49 осіб більше, ніж у 2015 році. Про це йдеться у листі Прикордонної служби РП у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

Найбільше серед нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути з боку України кордон з Польщею, громадян України (60 осіб) та громадян Туреччини (35). Крім того, «зелений» коридор намагалися перетнути також громадяни Росії (13), Гвінеї (10), Грузії (9), Іраку (7), Вірменії (5), по два громадянина Білорусі, Сирії, Казахстану, двоє осіб без громадянства та по одному громадянину Ізраїлю, Сенегалу, Таджикистану, В’єтнаму, Молдови та Конго.

У той же час на кордоні Польщі з Білоруссю торік затримано 20 нелегальних мігрантів (найбільше білорусів (8) та росіян (5)), а з Росією – 2 (росіяни).

В 2015 році на польському кордоні з Україною було затримано 104 нелегали, серед яких найбільше було українців (26), в’єтнамців (13), грузинів та іракців (по 12), а також росіян (8).