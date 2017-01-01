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    Трагедія у Нью-Йорку: одна людина загинула, 12 поранено

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    Місце трагедії в Нью-Йорку
    Місце трагедії в Нью-Йорку

    У поліції Нью-Йорка вважають, що інцидент не пов’язаний з тероризмом

    Одна людина загинула, 12 поранені у центрі Нью-Йорка в результаті наїзду автомобіля на натовп перехожих на великій швидкості. Ці цифри підтвердили у Департаменті пожежної охорони Нью-Йорка, повідомляє Радіо Свобода.

    Раніше повідомлялося про 10 постраждалих і одну загиблу людину.

    CBS з посиланням на поліцію Нью-Йорка повідомляє, що інцидент не пов’язаний з тероризмом.

    «Попередньо це виглядає як дорожня аварія», – цитує агентство AFP речника поліції Нью-Йорка.

    За інформацією ж NBC, на місці присутні представники ФБР і контртерористичних служб. Телеканал повідомляє, що в місті запроваджено надзвичайний стан.

    Упродовж останніх двох років у низці міст Європи сталися напади, відповідальність за більшість з яких взяло угруповання «Ісламська держава».

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