Трамп хоче довести розслідування щодо Росії до кінця

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Президент США Дональд Трамп

Трамп наголосив, що давно хотів звільнити директора ФБР,

Президент США Дональд Трамп впевнений, що представники його кампанії не були пов'язані з російським урядом, однак якщо таке й мало місце, він хотів би побачити це в результатах розслідування.

Таку думку він висловив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

«Я хочу з'ясувати, чи була проблема на виборах, пов'язана з Росією», - наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що змови між його президентською кампанією і росіянами не було, і Москва не чинила тиск на процес підрахунку голосів. Натомість, зауважив Трамп, «якщо Росія щось зробила, я хочу знати про це».

Тим часом, президент наголосив, що давно хотів звільнити директора ФБР, однак це, за його словами, не пов'язане з розслідуванням ФБР щодо втручання Росії. Трамп поголився, що обрав незручний час для цього рішення, та зазначив, що повідомив про це заздалегідь членам відповідних комітетів у Сенаті і Палаті представників.

При цьому Трамп неодноразово підкреслював під час інтерв'ю, що в розмовах з Комі той запевнив президента, що він не перебуває під слідством ФБР щодо зв'язків з Росією.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Джерело: Укрінформ