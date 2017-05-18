Трамп назвав головного претендента на пост глави ФБР

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Ймовірний глава Бюро Джо Ліберман

Президент США сказав, що він «дуже близький» до призначення нового директора ФБР

Колишній сенатор від демократів Джо Ліберман є одним з головних претендентів на посаду директора Федерального бюро розслідувань.

Про заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами під час зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом, передає CNN.

Трамп сказав, що він «дуже близький» до призначення нового директора ФБР. На питання, чи є 75-річний Ліберман головним кандидатом на цю посаду, Трамп відповів «так».

За словами джерела, Дональд Трамп в середу, 17 травня, провів зустріч з Ліберманом і вважав його кандидатуру «підходящою».

Джо Ліберман - колишній американський сенатор (спочатку представляв інтереси Демократичної партії, потім був переобраний як незалежний кандидат) від штату Коннектикут. Він безуспішно балотувався на пост президента від Демократичної партії в 2004 році.

Нагадаємо, Трамп розглядав на посаду глави ФБР кандидатури колишнього незалежного сенатора Джо Лібермана, в.о. глави ФБР Ендрю Маккейба, колишнього губернатора штату Оклахома Френка Кітінга і колишнього співробітника бюро Річарда МакФілі. Він у минулому керував офісом ФБР в Балтіморі.