У Білому домі назвали кандидатів на пост глави ФБР
- Сьогодні, 02:55
-
Розсилка
За престижну посаду змагатиметься чотири кандидати
Президент США Дональд Трамп має намір провести зустрічі з чотирма кандидатами на пост голови Федерального бюро розслідувань США.
Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсера.
Трамп розглядає на цю посаду кандидатури колишнього незалежного сенатора Джо Лібермана, в.о. глави ФБР Ендрю Маккейба, колишнього губернатора штату Оклахома Френка Кітінга і колишнього співробітника бюро Річарда МакФілі. Він у минулому керував офісом ФБР в Балтіморі.
Як повідомляв «Главком», кілька днів тому президент США Дональд Трамп прийняв рішення звільнити з посади голови Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі.
За інформацією видання The Wall Street Journal, звільнення директора ФБР відбулося за рекомендацією Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.
Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.
Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».
Джерело: Інтерфакс-Україна