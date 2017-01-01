У Білому домі назвали кандидатів на пост глави ФБР

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Емблема ФБР

За престижну посаду змагатиметься чотири кандидати

Президент США Дональд Трамп має намір провести зустрічі з чотирма кандидатами на пост голови Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсера.

Трамп розглядає на цю посаду кандидатури колишнього незалежного сенатора Джо Лібермана, в.о. глави ФБР Ендрю Маккейба, колишнього губернатора штату Оклахома Френка Кітінга і колишнього співробітника бюро Річарда МакФілі. Він у минулому керував офісом ФБР в Балтіморі.

Як повідомляв «Главком», кілька днів тому президент США Дональд Трамп прийняв рішення звільнити з посади голови Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі.

За інформацією видання The Wall Street Journal, звільнення директора ФБР відбулося за рекомендацією Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Джерело: Інтерфакс-Україна