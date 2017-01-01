Трамп не блокуватиме свідчення екс-директора ФБР у Сенаті – ЗМІ

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Колишній директор ФБР Джеймс Комі

Адвокат Трампа наразі не коментує ситуацію з приводу слухань в Сенаті США

Президент США не планує скористатися правом заблокувати свідчення у Сенаті колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на двох високопоставлених чиновників, зазначає «Голос Америки».

Раніше повідомлялося, що Трамп може скористатися спеціальним правом і не дати згоду на виступ Джеймса Комі в Сенаті у справі про втручання РФ у президентські вибори. Також Комі повинен розповісти про розмову з Дональдом Трампом щодо звільнення колишнього радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна, якого і підозрюють в зв'язках з Росією.

«В суботу прес-секретар Білого дому порекомендував звернутися за коментарем з приводу публікації The New York Times до приватного адвоката, який був найнятий для захисту інтересів Трампа. Однак на момент публікації статті коментар адвоката отримати не вдалося», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання The New York Times раніше опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією.

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».