Трамп зізнався, що йому не завжди ефективно вдається розповісти людям про важливість тих чи інших рішень

Президент США Дональд Трамп оцінив свою ефективність на п'ятірку, проте поставив собі трійку за те, як він доносить до людей важливість своїх дій. Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.

За його словами, за свою роботу він готовий поставити собі п'ятірку, підкресливши, що результат завжди важливіше.

Проте президент США зізнався, що йому не завжди ефективно вдається розповісти людям про важливість тих чи інших рішень - і за це Трамп поставив собі «3+».

«Вважаю, я зробив [багато] відмінних речей, але я не думаю, що я і мої люди досить добре пояснювали їх американській публіці», - сказав американський президент.

How would @POTUS grade himself?

Effort: A+

Messaging: C or C+

Achievement: A pic.twitter.com/2Pm0SxY71h