Трамп підписав указ про розвиток «коледжів для афроамериканців»

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Реалізація даного указу буде сприяти створенню нових робочих місць, а також декриміналізації певних міських районів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на розвиток державної підтримки історичних «чорних (афроамериканських)» коледжів.

Про це повідомляє Reuters.

Указ спрямований на реалізацію федеральної програми по просуванню історичних коледжів для темношкірого населення, яка буде здійснюватися під контролем Білого дому.

За словами чиновника, реалізація даного указу буде сприяти створенню нових робочих місць, а також декриміналізації певних міських районів.

Довідка: Історичні чорні вищі навчальні заклади (Historically Black Colleges and Universities) – особлива категорія вузів на території США, створених спеціально для навчання афроамериканського населення в 1964 році. Необхідність у створенні подібного роду закладів в країні виникла у зв’язку з відміною рабства до 1865 році за закінченні Громадянської війни. Сьогодні серед студентів цієї категорії вузів афроамериканці складають в середньому не більше 60%.