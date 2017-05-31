Трамп хоче вийти з Паризької угоди про зміну клімату - ЗМІ

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Дональд Трамп Фото: REUTERS

Офіційне повідомлення повинно з'явитися на цьому тижні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір вивести США з Паризької угоди про зміну клімату. Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, які обізнані з планами Трампа.

Як зазначає видання, це рішення призведе до істотного розриву у зовнішньополітичних відносинах з майже кожної країною на Землі і стане серйозним відкатом від зусиль колишньої адміністрації Барака Обами у питаннях кліматичних змін.

За даними видання, вчора, 30 травня, Трамп зустрівся з керівником Агентства з охорони навколишнього середовища Скоттом Прюіттом, який є ключовою особою, яка виступає за вихід США з Паризької кліматичної угоди. Сьогодні він планує зустрітися з секретарем Державного департаменту Рексом Тіллерсоном, який у свою чергу підтримує збереження участі США в цій угоді.

Водночас точний механізм виходу з угоди ще не був визначений, але Трамп дав ясно зрозуміти, що він планує виконати свою обіцянку під час виборчої кампанії у 2016 році щодо виходу з угоди. Офіційне повідомлення повинно з'явитися на цьому тижні. Трамп сьогодні у Twitter повідомив: «Я оголошу моє рішення щодо Паризької угоди впродовж наступних декількох днів. Зробимо Америку знову величною».

Довідка:

Угоду про зміну клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін. 22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.

Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди, що набула чинності за чотири дні до обрання його президентом. Світові лідери у розмовах з Трампом, і зокрема президент Франції Еммануель Макрон, закликали американського президента не приймати поспішних рішень щодо Паризької угоди щодо зміни клімату.

В рамках саміту Великої сімки, що відбувався 26-27 травня в італійській Таорміні на Сицилії, у підсумковому комюніке було відзначено, що шість із семи країн підтримують Паризьку угоду. Водночас відзначалося, що Сполученим Штатам буде надано більше часу, щоб прийняти рішення щодо їх позиції з цього питання.