Сьогодні відбудеться церемонія інавгурації Трампа
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Опівдні за місцевим часом Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США
У п’ятницю, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться церемонії інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.
Церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом.
Відкриє церемонію оркестр морських піхотинців, який також називають «особистим президентським оркестром». Колектив грає на інавгураціях з 1801 року.
Опівдні за місцевим часом (18:00 за київським часом), Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.
Після присяги Дональд Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими.
На інавгурації будуть присутні родина Дональда Трампа, його попередник Барак Обама і суперниця Трампа на президентських виборах, демократ Хілларі Клінтон.
Департамент внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій розраховує, що в урочистостях візьмуть участь 800-900 тис. осіб.
Обраний президент прибув до Вашингтона у четвер. Він зупинився у готелі Trump International, який знаходиться в кількох кварталах від Білого дому і належить Трампу.
Як повідомлялося, Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.
Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.
Джерело: Укрінформ