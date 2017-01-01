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    Сьогодні відбудеться церемонія інавгурації Трампа

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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Опівдні за місцевим часом Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США

    У п’ятницю, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться церемонії інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.

    Церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом.

    Відкриє церемонію оркестр морських піхотинців, який також називають «особистим президентським оркестром». Колектив грає на інавгураціях з 1801 року.

    Опівдні за місцевим часом (18:00 за київським часом), Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.

    Після присяги Дональд Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими.

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    На інавгурації будуть присутні родина Дональда Трампа, його попередник Барак Обама і суперниця Трампа на президентських виборах, демократ Хілларі Клінтон.

    Департамент внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій розраховує, що в урочистостях візьмуть участь 800-900 тис. осіб.

    Обраний президент прибув до Вашингтона у четвер. Він зупинився у готелі Trump International, який знаходиться в кількох кварталах від Білого дому і належить Трампу.

    Як повідомлялося, Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

    Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.

    Джерело: Укрінформ

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