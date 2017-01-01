Трамп скасував укази Обами про боротьбу з глобальним потеплінням

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Президент США Дональд Трамп

Представники чинної адміністрації США пояснили ухвалення указу необхідністю зберегти робочі місця в сфері енергетики

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує кілька рішень адміністрації екс-президента Барака Обами про боротьбу з глобальним потеплінням.

Про це повідомляє Associated Press.

Указ, зокрема, скасовує мораторій на розробку нових вугільних родовищ на федеральних землях. У ньому також йдеться про перегляд плану 2015 року «Чиста енергія», в якому були вимоги зниження викидів вуглекислого газу (його реалізація була припинена Верховним судом США у 2016 році).

Також Трамп скасував указ Обами, що оголошує зміну клімату загрозою для національної безпеки. Загалом новий указ скасовує не менше шести ініціатив попереднього президента, повідомляє CNN.

Представники чинної адміністрації США пояснили ухвалення указу необхідністю зберегти робочі місця в сфері енергетики.

«Ось навіщо все це: повернути наші робочі місця, наші мрії й зробити Америку знову багатою», — заявив Трамп під час підписання указу.