Трамп та Путін говорили про Сирію, ІДІЛ та Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін та Дональд Трамп

Розмова тривала близько 40 хвилин

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше після інавгурації провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Як повідомили у прес-службі Путіна, лідери країн зокрема обговорили міжнародні проблеми, у тому числі ситуацію в Україні, та боротьбу з тероризмом.

«Докладно обговорені актуальні міжнародні проблеми, включно з боротьбою з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова. Торкнулися також основних аспектів кризи в Україні», - повідомили у Кремлі.

Пріоритетом обох країн названо об'єднання зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом.

«Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ та інших терористичних угрупувань у Сирії», додали у Москві.

Не обійшлося без двостороннього обміну компліментами: так, за версією Кремля, Дональд Трамп попросив переказати побажання щастя і процвітання російському народу, відзначивши, що народ США із симпатією ставиться до Росії та її громадян. Путін, натомість, наголосив, що в Росії переживають аналогічні почуття до американців.

Офіційний Вашингтон наразі не коментує підсумки телефонної розмови між лідерами США та РФ.

Як писав «Главком», перед розмовою з Путіним президент США поспілкувався з прем'єром Японії Сіндзо Абе та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Також на сьогодні заплановано телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом та прем'єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.