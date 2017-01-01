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    У Трампа розказали про розмови з Абе, Меркель і Путіним

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    Трамп проводить телефонні переговори
    twitter.com/PressSec
    Трамп проводить телефонні переговори

    Із Меркель говорили 45 хвилин, Абе запросили до США, а про деталі розмови з Путіним не повідомляється

    Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови, зокрема, з прем'єр-міністром Японії Сіндзьо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і російським президентом Володимиром Путіним.

    Про це коротко повідомив на офіційній твітер-сторінці речник адміністрації США Шон Спайсер.

    «Під час розмови з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе президент США запросив його на зустріч в Білому домі 10 лютого», - зазначається в першому повідомленні.

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    Наступним главою держави, з яким Дональд Трамп обговорив ряд питань, стала федеральний канцер Німеччини Ангела Меркель.

    «Президент Сполучених Штатів розмовляє з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з Овального кабінету. Дзвінок одному з п'яти глав держав за сьогодні», - написав речник Трампа.

    Після розмови з Меркель президент США мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

    «Після 45-хвилинної розмови з канцлером Меркель президент Сполучених Штатів тепер здійснює третій із п'яти дзвінків главам держав, розмовляючи з російським президентом Путіним», - зауважив офіційний представник адміністрації Білого дому.

    Про деталі розмови не повідомляється.

    Відомо також, що президент США має намір в цей день поспілкуватися з главами Франції і Австралії.

    Джерело: Укрінформ

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