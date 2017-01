У Трампа розказали про розмови з Абе, Меркель і Путіним

Із Меркель говорили 45 хвилин, Абе запросили до США, а про деталі розмови з Путіним не повідомляється

Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови, зокрема, з прем'єр-міністром Японії Сіндзьо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і російським президентом Володимиром Путіним.

Про це коротко повідомив на офіційній твітер-сторінці речник адміністрації США Шон Спайсер.

«Під час розмови з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе президент США запросив його на зустріч в Білому домі 10 лютого», - зазначається в першому повідомленні.

Наступним главою держави, з яким Дональд Трамп обговорив ряд питань, стала федеральний канцер Німеччини Ангела Меркель.

«Президент Сполучених Штатів розмовляє з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з Овального кабінету. Дзвінок одному з п'яти глав держав за сьогодні», - написав речник Трампа.

. @POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0

Після розмови з Меркель президент США мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Після 45-хвилинної розмови з канцлером Меркель президент Сполучених Штатів тепер здійснює третій із п'яти дзвінків главам держав, розмовляючи з російським президентом Путіним», - зауважив офіційний представник адміністрації Білого дому.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C