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Панфілов зазначає, що республіканці завжди жорстко вели себе з Радянським Союзом

Грузинський публіцист, історик, професор Державного університету Ілії Олег Панфілов вважає, що жорстка політика США може привести до зміни політичної влади в Росії.

Про це Панфілов сказав в інтерв’ю Online.ua.

На його думку, зараз США намагаються в м’якій формі донести, що Росія не є для них партнером.

Панфілов зазначає, що республіканці завжди жорстко вели себе з Радянським Союзом, приводячи в приклад Рональда Рейгана і Джорджа Буша-молодшого. Журналіст висловлює надію, що Трамп буде таким же консервативним політиком, як його попередники.

«Сьогодні у світі мало хто сумнівається, що Росія – це імперія зла», – підкреслює Панфілов.

Він називає нісенітницею будь-які спроби Заходу порозумітися з РФ за допомогою «перезавантажень» і програм підтримки. За словами Панфілова, зараз Захід зіткнувся «з хамською Росією на чолі з Путіним – людиною з підворіття».

Він вважає, що ЄС буде вести більш м’яку політику щодо РФ, а США – більш жорстку. Результатом цього, на думку Панфілова, може стати зміна політичної влади в Росії.