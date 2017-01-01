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Дональд Трамп

Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН

Обраний президент США Дональд Трамп вимагатиме реформування і змін в ООН, щоб зробити цю організацію більш «ефективною та дієвою» у відповідь на глобальні проблеми. Про це 4 січня заявив речник майбутнього президента Шон Спайсер.

Після вступу на посаду 20 січня Трамп працюватиме зі своєю зовнішньополітичною командою, щоб «переконатися, що Сполучені Штати, які забезпечують значну частину бюджету ООН, вимагають реформ і змін, щоб долари з наших податків використовувалися ефективно», наголосив Спайсер.

Сполучені Штати є найбільшим донором ООН, надаючи 22% від суми 5,4 мільярда доларів основного бюджету і 28% бюджету миротворчих операцій ООН, який складає 7,9 мільярда доларів. У різний час у минулому, коли в ООН виникали суперечки щодо спірних питань, як от ізраїльські поселення на Західному березі Йордану, президенти-республіканці погрожували скоротити фінансування глобальної організації з боку США.

Трамп уже розкритикував ухвалену 23 грудня резолюцію Ради безпеки ООН із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на Західному березі Йордану, пообіцявши, що «все буде інакше» після того, як він вступить на посаду. Трамп також неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що вона мало що зробила для вирішення глобальних проблем.

Джерело: Радіо Свобода