Трамп записував свої телефонні переговори з бізнес-партнерами, - ЗМІ

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Дональд Трамп

Йдеться також про час, коли Трамп ще не вступив на посаду президента США

Чинний президент США Дональд Трамп, будучи бізнесменом, записував свої телефонні переговори з бізнес-партнерами в Trump Tower у Нью-Йорку. Про це розповіли троє колишніх співробітників американського президента, які працювали з ним протягом 30 років, передає The Wall Street Journal.

Зокрема йдеться про час, коли Трамп ще не вступив на посаду президента США. Одне з джерел уточнило, що американський президент пред'явив запис переговорів під час судового процесу в якості доказів. За даними газети, запис телефонних розмов у Нью-Йорку не заборонений, якщо принаймні одна зі сторін знає про це.

Представники Білого дому і Trump Organization не відповіли на запит видання з проханням прокоментувати цю інформацію. Водночас адвокат Трампа Майкл Коен заявив, що за роки роботи з ним він «ніколи не бачив записуючих пристроїв на його телефоні і не в курсі будь-якого випадку, де б він (Трамп) записував розмову».

Зазначено, що співробітники Трампа говорили на умовах анонімності, оскільки вони побоюються розкривати свої імена. Один із них повідомив, що він підписував договір про нерозголошення.

Нагадаємо, що 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Тоді Трамп заявив, що «Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні».

Пізніше The New York Times повідомили, що за кілька днів до свого звільнення Джеймс Комі звернувся до Департаменту юстиції з проханням збільшити ресурси на розслідування втручання Росії у президентські вибори в США.

У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив, що рішення президента звільнити Комі не пов'язане з розслідуванням можливого російського втручання у вибори президента країни у 2016 році.

12 травня американський президент заявив, що колишньому главі ФБР Джеймсу Комі залишається сподіватися, що у нього немає записів телефонних переговорів, перш ніж він почне «зливати інформацію ЗМІ».

Портал Wikileaks пропонує заплатити 100 тисяч доларів за надання записів розмов президента США Дональда Трампа та звільненого нині директора ФБР Джеймса Комі.

Джерело: РБК-Україна