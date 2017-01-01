Wikileaks оголосила полювання за записами розмов Трампа і звільненого глави ФБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп і Джеймс Комі

Організація заявила, що заплатить за файли 100 тисяч доларів

Портал Wikileaks пропонує заплатити 100 тисяч доларів за надання записів розмов президента США Дональда Трампа та звільненого нині директора ФБР Джеймса Комі.

Про це організація написала у Twitter.

«Wikileaks пропонує 100 тисяч доларів за плівки Трампа-Комі», - сказано в ньому.

Нагадаємо, що 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Тоді Трамп заявив, що «Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні».

Пізніше The New York Times повідомили, що за кілька днів до свого звільнення Джеймс Комі звернувся до Департаменту юстиції з проханням збільшити ресурси на розслідування втручання Росії у президентські вибори в США.

У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив, що рішення президента звільнити Комі не пов'язане з розслідуванням можливого російського втручання у вибори президента країни у 2016 році.

Джерело: Громадське