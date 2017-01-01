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    Трамп жаліється, що успадкував «безлад» від адміністрації Обами

    • Сьогодні, 09:39
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    Трамп заявив, що його адміністрація «працює як налагоджена машина»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що успадкував від адміністрації екс-президента Америки Барака Обами «безлад».

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    Про це Трамп заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє The Washington Post.

    «Чесно кажучи, я успадкував безлад. Безлад в країні і за кордоном», - заявив він.

    Він також додав, що його Білий дім, який за словами Трампа, раніше був затьмарений чварами персоналу, працює без проблем.

    «Я вмикаю телевізор, відкриваю газети і я бачу опис нашої роботи - хаос. Тим не менш, все навпаки. Наша адміністрація працює як налагоджена машина, незважаючи на те, що я не можу отримати санкцію на мій кабінет», - заявив він.

    Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що Росія захопила Крим через м'якість Обами.

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