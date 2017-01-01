США атакували не лише російські хакери - Трамп
- Сьогодні, 18:53
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Хакерські атаки відносно США здійснювали також й інші країни
Президент Дональд Трамп стверджує, що хакерські атаки відносно США здійснюють Росія і інші країни.
«Я думаю це була Росія, але кібератаки (проти США) здійснюють і інші країни, інші люди», - заявив він на прес-конференції в Нью-Йорку.
Раніше Трамп заявив, що Росії потрібно дати шанс для поліпшення відносин з США.
Нагадаємо, сьогодні обраний президент США Дональд Трамп дає першу велику прес-конференцію.
Очікується, що майбутній господар Білого дому прояснить свою позицію з низки ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики США, прокоментує критику політичних опонентів на свою адресу і розповість про плани на перші дні президентства.
Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США. 20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.
Як відомо, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.