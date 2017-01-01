Трамп звільняє третину послів, зокрема – у Німеччині й Британії

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Дональд Трамп

Обраний президент вимагає, аби посли пішли в відставку ще до інавгурації

Третині американських послів доведеться піти у відставку ще до інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, запланованої на 20 січня.

Відповідний указ видала його перехідна команда, повідомляє DW із посиланням на газету The New York Times.

«Даний наказ, пише NYT, став першим за десятиліття прецедентом, коли дипломатам не нададуть відстрочки перед звільненням. Зазвичай за угодою між адміністраціями нового і старого глав держави посли перед відходом у відставку можуть залишатися на посаді від декількох тижнів до декількох місяців, особливо якщо у них є діти шкільного віку», - йдеться в повідомленні.

Залишити свої посади мають посли, призначення яких було політично мотивоване, зазначають джерела NYT у дипломатичних колах.

Як повідомили співрозмовники видання, в указі йдеться про те, що повинні звільнитися всі зазначені в списку посли без винятків. Тим самим, поки Сенат не затвердить нових послів, Сполучені Штати залишаться без дипломатичних посланників у таких важливих країнах, як Німеччина, Канада й Велика Британія.

Призначені з політичних причин посли майже завжди йдуть у відставку при зміні президента США. Зараз їхня кількість, за оцінками американського об'єднання дипломатів AFSA, становить приблизно третину від загального дипломатичного корпусу Сполучених Штатів.