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    Transparency International звинуватила Трампа і Ле Пен в поширенні корупції

    • Сьогодні, 07:10
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    Transparency International зазначає, що Трамп має намір відмовитися від частини антикорупційних законів

    Міжнародна неурядова організація Transparency International (TI) заявила про зростання корупції в світі і звинуватила в цьому в тому числі політиків-популістів, навівши як приклад президента США Дональда Трампа і кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен. Про це йдеться на сайті організації.

    Transparency International вважає, що політики, які звертаються до популізму, часто у своїх виступах проводять грань між «корумпованою елітою» і маргіналізацією робітничого класу. При цьому насправді, як з'ясовується, ні про яку боротьбу з корупцією мови не йде.

    Transparency International, зокрема, зазначає, що Трамп має намір відмовитися від частини антикорупційних законів.

    Нагадаємо, Transparency International опублікувала щорічний «Індекс сприйняття корупції», в якому Україна і Росія опинилися на 131-й позиції з 176. 

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