Transparency International звинуватила Трампа і Ле Пен в поширенні корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Transparency International зазначає, що Трамп має намір відмовитися від частини антикорупційних законів

Міжнародна неурядова організація Transparency International (TI) заявила про зростання корупції в світі і звинуватила в цьому в тому числі політиків-популістів, навівши як приклад президента США Дональда Трампа і кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен. Про це йдеться на сайті організації.

Transparency International вважає, що політики, які звертаються до популізму, часто у своїх виступах проводять грань між «корумпованою елітою» і маргіналізацією робітничого класу. При цьому насправді, як з'ясовується, ні про яку боротьбу з корупцією мови не йде.

Transparency International, зокрема, зазначає, що Трамп має намір відмовитися від частини антикорупційних законів.

Нагадаємо, Transparency International опублікувала щорічний «Індекс сприйняття корупції», в якому Україна і Росія опинилися на 131-й позиції з 176.