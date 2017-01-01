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    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі

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    <p>Фото: СБУУ</p> <p>Митників Київщини затримано на хабарі&nbsp;</p>

    Фото: СБУУ

    Митників Київщини затримано на хабарі 

    Митники вимагали гроші від бізнесмена, який займається експортом товарів

    Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі трьох посадовців Київської митниці.

    Про це повідомляє СБУ у facebook.

    Митники вимагали 2,5 тисячі доларів від бізнесмена, який займається експортом товарів.

    У таку суму зловмисники оцінили неперешкоджання у митному оформленні вантажів. 

    Оперативники СБУ затримали у різних місцях Києва головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів митного оформлення митного посту «Південний термінал» під час одержання частини хабара.

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    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
    Фото: СБУ

    «Приймається рішення щодо процесуального затримання третього спільника ‒ одного з керівників митного посту «Південний термінал», - йдеться в повідомленні. 

    Наразі відбуваються обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

    Відкрито кримінальне провадження.

    У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

    Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

    Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

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