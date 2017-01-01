Трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі
- Сьогодні, 15:40
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Розсилка
Фото: СБУУ
Митників Київщини затримано на хабарі
Митники вимагали гроші від бізнесмена, який займається експортом товарів
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі трьох посадовців Київської митниці.
Про це повідомляє СБУ у facebook.
Митники вимагали 2,5 тисячі доларів від бізнесмена, який займається експортом товарів.
У таку суму зловмисники оцінили неперешкоджання у митному оформленні вантажів.
Оперативники СБУ затримали у різних місцях Києва головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів митного оформлення митного посту «Південний термінал» під час одержання частини хабара.
«Приймається рішення щодо процесуального затримання третього спільника ‒ одного з керівників митного посту «Південний термінал», - йдеться в повідомленні.
Наразі відбуваються обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.
Відкрито кримінальне провадження.
У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.
Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.
Згодом стали відомі імена затриманих осіб.