Турчинов: РФ активізувала перекидання на Донбас зброї та військ

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Олександр Турчинов

Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо

Останнім часом Росія активізувала перекидання на територію підконтрольного проросійським бойовикам Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та пально-мастильні матеріали завозяться організовано та планомірно майже щоденно, «як автомобільними шляхами, так і залізницею».

«Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо», - сказав він.

Турчинов зазначив, що лише за останні три доби з РФ до Донбасу було перекинуто значну кількість танків, БМП, МТ-ЛБ, РСЗВ «Град», а також САУ 2С7 «Піон» ( 203 мм ), 2А36 «Гіацинт» ( 152 мм ). «Підкріплення надходить російським гібридним військам, розташованим вздовж всієї лінії розмежування», - повідомив він, наголосивши, що в російських військкоматах ведеться неприхована робота з вербування контрактників для участі в бойових діях на сході України.

«Все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі», - сказав Турчинов, додавши, що РФ не зможе приховати від міжнародного співтовариства свої криваві агресивні дії проти України.