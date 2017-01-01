Рада відмовилася розглядати звернення до світу щодо агресії РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада

У зверненні передбачалося від імені Верховної Ради закликати парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Росію за загострення ситуації на Донбасі

Верховна Рада України не змогла включити до порядку денного звернення щодо російської агресії. Відповідне рішення підтримали лише 203 народних депутати.

Проектом постанови, зокрема, передбачалося від імені Верховної Ради закликати парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Росію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями РФ Авдіївки та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.

Відповідне звернення двічі намагалися внести до порядку денного, але з другого разу також не вистачило голосів: 209 за необхідних 226.