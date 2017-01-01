Меркель закликала Путіна вплинути на бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін та Ангела Меркель

Канцлер ФРН і президент Росії погодилися з необхідністю нових зусиль з досягнення і збереження перемир'я

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок закликала його вплинути на підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє «Укрінформ».

«Канцлер попросила президента Росії вплинути на сепаратистів», – сказав Зайберт.

Він зазначив, що переговори знову зосередилися на ситуації у східній частині України і подальшій реалізації Мінських домовленостей. З урахуванням недавньої ескалації на Донбасі, що призвела до численних людських жертв, обидва співрозмовники висловили сподівання на те, що «бойові дії незабаром повністю і назавжди припиняться».

Керівники віддали належне зусиллям місії спостерігачів ОБСЄ, яка сприяла поліпшенню гуманітарної ситуації.

Канцлер ФРН і президент Росії погодилися з необхідністю нових зусиль з досягнення і збереження перемир'я. Вони звернулися з проханням до міністрів закордонних справ та їхніх радників із зовнішньої політики залишатися в тісному контакті.

Нагадаємо, прес-служба Кремля повідомила, що під час розмови Путін заявив про прагнення київської влади «зірвати реалізацію Мінських домовленостей, а також використовувати «нормандський формат» для прикриття своїх деструктивних кроків».