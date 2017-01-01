Туреччина не збирається розблоковувати Wikipedia

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Wikipedia

Доступ до електронної енциклопедії можна буде відновити після судового рішення

Офіційна Анкара не дозволить доступ до електронної енциклопедії Wikipedia, допоки вона не видалить інформацію, яку турецька влада вважає хибною.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Неможливо відновити доступ до Wikipedia до виконання судового рішення», – заявив Омер Фатіх Саян, голова турецького відомства, яке займається контролем за технологіями комунікації та інформації (BTK).

Туреччина 29 квітня заборонила сайт wikipedia.org, а 2 травня відповідне рішення ухвалив суд в Анкарі.

Відповідна заборона є результатом відмови Wikipedia видалити контент, що, за твердженням посадових осіб, сприяє терору, а також пов’язує Туреччину з терористичними угрупованнями.

Туреччина відома тимчасовим блокуванням доступу до популярних веб-сайтів, в тому числі Facebook і Twitter, у березні 2014 року почалося блокування YouTube, яке тривало кілька місяців.