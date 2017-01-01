Турецькі експортери знайшли нові ринки збуту замість російського

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Торік російський ринок був повністю закритий для турецьких експортерів, але збитки сектора експорту харчів становили лише 7%

Закриття російського ринку стало відчутним, але не нищівним ударом для турецьких експортерів продуктів харчування, які розширили співпрацю з Німеччиною, Румунією, Україною, Білорусією, Грузією і Азербайджаном, передає «Анадолу».

«Російський ринок дуже важливий для Туреччини. Звичайно, ми б хотіли, щоб він знову відкрився, але у Туреччині є й альтернативи. Турецькі компанії продовжують співпрацювати з альтернативними ринками, зокрема Німеччиною, Румунією, Україною, Білоруссю, Грузією і Азербайджаном», – заявив голова Союзу експортерів Західно-Середземноморського регіону (BAІB) Мустафа Сатиджі.

Він зазначив, що у фізичному вимірі турецький експорт фруктів та овочів перевищує 3 млн тонн на рік.

«Якщо до російських санкцій близько 40% зазначеної продукції експортувалося в Росію, то після введення обмежень цей показник скоротився до 20%. Але експортери не зневірилися і почали шукати альтернативні ринки збуту», – наголосив Сатиджі.

За його словами, попри те, що торік російський ринок було повністю закрито для турецьких експортерів, збитки сектора експорту харчів становили лише 7%.

«І навіть цього року ми все розпланували з урахуванням того, що російський ринок може і не відкритися. Слід пам'ятати, що обмеження на експорт турецької продукції завдає шкоди інтересам обох країн. Росія намагається задовольнити потреби населення за рахунок експорту продукції з Єгипту, Марокко та Ірану, підвищити внутрішнє виробництво, але цього недостатньо», – наголосив очільник BAІB.

Він вважає, що Росія все ще відчуває труднощі в імпорті якісної продукції.

«Зазначені країни не можуть конкурувати з Туреччиною за ціною і якістю», – зробив висновок Сатиджі.

Як повідомлялося раніше, Росія дозволила імпортувати з Туреччини овочі і гвоздики.

Натомість Туреччина хоче ввести мита в 130% на кукурудзу та пшеницю з Росії.