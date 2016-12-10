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    У 2017 році близько трьох тисяч бійців НАТО візьмуть участь в українських навчаннях

    • Сьогодні, 11:09
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    Вчора президент затвердив план проведення багатонаціональних навчань за участю ЗСУ та підрозділів збройних сил інших держав на території України

    У 2017 році в Україну прибуде до 3 тис. військових з країн НАТО.

    Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу 27 січня.

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    «У січні–грудні цього року на територію України буде допущено до 3 тис. іноземних військових з озброєнням та військовою технікою, до 6 вертольотів з США та інших країн – учасниць НАТО», – сказав Гуцуляк.

    Він нагадав, що президент України підписав указ, яким затвердив план навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України, а також їх участь у багатонаціональних навчаннях на території інших держав у 2017 році.

    Згідно із затвердженим президентом планом, у січні–грудні 2017 року на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військової співпраці буде допущено до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми «Партнерство заради миру» на строк до 365 діб.

    Раніше повідомлялося, що в 2017 році 40% структурних підрозділів генерального штабу Збройних сил України відповідатимуть критеріям держав – членів НАТО.

    Нагадаємо, Порошенко дозволив іноземним військам зайти в Україну.

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