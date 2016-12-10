У 2017 році близько трьох тисяч бійців НАТО візьмуть участь в українських навчаннях

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Вчора президент затвердив план проведення багатонаціональних навчань за участю ЗСУ та підрозділів збройних сил інших держав на території України

У 2017 році в Україну прибуде до 3 тис. військових з країн НАТО.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу 27 січня.

«У січні–грудні цього року на територію України буде допущено до 3 тис. іноземних військових з озброєнням та військовою технікою, до 6 вертольотів з США та інших країн – учасниць НАТО», – сказав Гуцуляк.

Він нагадав, що президент України підписав указ, яким затвердив план навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України, а також їх участь у багатонаціональних навчаннях на території інших держав у 2017 році.

Згідно із затвердженим президентом планом, у січні–грудні 2017 року на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військової співпраці буде допущено до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми «Партнерство заради миру» на строк до 365 діб.

Раніше повідомлялося, що в 2017 році 40% структурних підрозділів генерального штабу Збройних сил України відповідатимуть критеріям держав – членів НАТО.

Нагадаємо, Порошенко дозволив іноземним військам зайти в Україну.